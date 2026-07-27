Долларовое дерево пойдет в рост: летний тоник для пышных и крепких листьев

Летом замиокулькас особенно нуждается в бережном уходе. В это время растение активно наращивает клубни и выпускает новые побеги, но избыток влаги и неподходящие подкормки могут привести к загниванию корней. Простая смесь из аптечных средств поможет поддержать его рост без лишнего риска.

Для приготовления питательного раствора понадобятся: 1 таблетка аспаркама, 1 таблетка янтарной кислоты, 1 ампула витамина B12, 1 стакан горячей и 1 литр холодной воды. Таблетки измельчите, растворите в горячей воде, затем смешайте с холодной и добавьте витамин B12.

Поливайте замиокулькас этим раствором один раз в две недели. Использовать подкормку можно до октября, пока растение находится в фазе активного роста.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что новые побеги появляются заметно охотнее при умеренном поливе. Дополнительно следите, чтобы вода не застаивалась в поддоне: для замиокулькаса это не менее важно, чем своевременные подкормки.

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