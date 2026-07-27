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27 июля 2026 в 09:00

Долларовое дерево пойдет в рост: летний тоник для пышных и крепких листьев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом замиокулькас особенно нуждается в бережном уходе. В это время растение активно наращивает клубни и выпускает новые побеги, но избыток влаги и неподходящие подкормки могут привести к загниванию корней. Простая смесь из аптечных средств поможет поддержать его рост без лишнего риска.

Для приготовления питательного раствора понадобятся: 1 таблетка аспаркама, 1 таблетка янтарной кислоты, 1 ампула витамина B12, 1 стакан горячей и 1 литр холодной воды. Таблетки измельчите, растворите в горячей воде, затем смешайте с холодной и добавьте витамин B12.

Поливайте замиокулькас этим раствором один раз в две недели. Использовать подкормку можно до октября, пока растение находится в фазе активного роста.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что новые побеги появляются заметно охотнее при умеренном поливе. Дополнительно следите, чтобы вода не застаивалась в поддоне: для замиокулькаса это не менее важно, чем своевременные подкормки.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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