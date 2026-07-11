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11 июля 2026 в 18:06

Умер экс-владелец «Челси», который продал клуб Абрамовичу

Бывший владелец «Челси» Кен Бейтс умер в возрасте 94 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывший председатель и владелец лондонского «Челси» Кен Бейтс умер в возрасте 94 лет, сообщается на сайте футбольного клуба. По информации пресс-службы, он мирно ушел из жизни в Монако в окружении жены и родственников. Именно Бейтс в 2003 году продал «Челси» Роману Абрамовичу.

С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса. Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за «Челси» в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта, — говорится в заявлении.

Бейтс купил «Челси» в 1982 году за символический 1 фунт стерлингов (102 рубля), взяв на себя долги предыдущего руководства в размере около 2 млн фунтов стерлингов (205,4 млн рублей). За 22 года его правления лондонцы дважды выиграли Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА. В 2003 году он продал клуб российскому бизнесмену Роману Абрамовичу примерно за 140 млн фунтов стерлингов (14,3 млрд рублей).

Ранее стало известно о смерти 25-летнего полузащитника сборной ЮАР Джейдена Адамса, который выступал на чемпионате мира 2026 года. Тело спортсмена было обнаружено в его доме.

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