Старые колготки не выбрасываю — они убирают пыль там, где тряпка бессильна и швабра не лезет

Старые колготки не выбрасываю — они убирают пыль там, где тряпка бессильна и швабра не лезет

Домашняя пыль всегда появляется там, где ее меньше всего ждешь, — под шкафами, диванами и вдоль стен. Обычная тряпка туда просто не добирается, а пылесос не всегда справляется. Но есть простой способ навести чистоту без лишних усилий.

Старые капроновые колготки можно надеть на швабру и использовать как насадку для уборки. Капрон электризуется при трении и буквально притягивает пыль и мелкий мусор. Такой способ помогает собрать загрязнения даже в самых узких местах, куда сложно дотянуться руками. В отличие от обычной тряпки, он не просто сдвигает пыль, а удерживает ее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь использует его регулярно. Дополнительно она советует не забывать протирать плинтусы — там пыль скапливается быстрее всего.

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