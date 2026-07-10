Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 13:23

Старые колготки не выбрасываю — они убирают пыль там, где тряпка бессильна и швабра не лезет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашняя пыль всегда появляется там, где ее меньше всего ждешь, — под шкафами, диванами и вдоль стен. Обычная тряпка туда просто не добирается, а пылесос не всегда справляется. Но есть простой способ навести чистоту без лишних усилий.

Старые капроновые колготки можно надеть на швабру и использовать как насадку для уборки. Капрон электризуется при трении и буквально притягивает пыль и мелкий мусор. Такой способ помогает собрать загрязнения даже в самых узких местах, куда сложно дотянуться руками. В отличие от обычной тряпки, он не просто сдвигает пыль, а удерживает ее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь использует его регулярно. Дополнительно она советует не забывать протирать плинтусы — там пыль скапливается быстрее всего.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на вашем столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Серые пятна исчезают на глазах: простой домашний состав возвращает подоконнику белизну
Общество
Серые пятна исчезают на глазах: простой домашний состав возвращает подоконнику белизну
Врач назвала причины головной боли после работы в огороде
Здоровье/красота
Врач назвала причины головной боли после работы в огороде
Убираю «мужские» кусты и вношу эту подкормку: простые правила для клубники — урожая будет море
Общество
Убираю «мужские» кусты и вношу эту подкормку: простые правила для клубники — урожая будет море
Они растут сами, я отдыхаю: малоуходные многолетники — красота без танцев с бубном
Общество
Они растут сами, я отдыхаю: малоуходные многолетники — красота без танцев с бубном
«Случилась страшная ситуация»: певица Марго о сталкерше
Шоу-бизнес
«Случилась страшная ситуация»: певица Марго о сталкерше
пыль
сад
дома
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.