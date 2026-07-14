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14 июля 2026 в 18:47

Окна блестят месяцами сами: простой чайный способ забыть про частую уборку дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чистые окна делают комнату светлее, но постоянное мытье стекол быстро надоедает. Оказывается, сохранить прозрачность окон надолго можно с помощью обычного черного чая, который найдется почти на каждой кухне.

Для раствора возьмите 2 пакетика черного чая и залейте 500 мл кипятка. Через 10–15 минут настой должен стать крепким, после чего его нужно остудить и перелить в распылитель. Перед уборкой уберите сухую пыль со стекла, затем нанесите чайный раствор и протрите поверхность микрофиброй сверху вниз. Дубильные вещества в чае помогают удалить жирные следы и создают легкую защитную пленку, благодаря которой пыль оседает медленнее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после чайного раствора окна дольше остаются чистыми и без разводов. Для лучшего эффекта мойте стекла в пасмурную погоду и используйте только чистые салфетки.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, и стоит он копейки.

Проверено редакцией
окна
мытье
чай
пыль
Марина Макарова
М. Макарова
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