Окна блестят месяцами сами: простой чайный способ забыть про частую уборку дома

Чистые окна делают комнату светлее, но постоянное мытье стекол быстро надоедает. Оказывается, сохранить прозрачность окон надолго можно с помощью обычного черного чая, который найдется почти на каждой кухне.

Для раствора возьмите 2 пакетика черного чая и залейте 500 мл кипятка. Через 10–15 минут настой должен стать крепким, после чего его нужно остудить и перелить в распылитель. Перед уборкой уберите сухую пыль со стекла, затем нанесите чайный раствор и протрите поверхность микрофиброй сверху вниз. Дубильные вещества в чае помогают удалить жирные следы и создают легкую защитную пленку, благодаря которой пыль оседает медленнее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после чайного раствора окна дольше остаются чистыми и без разводов. Для лучшего эффекта мойте стекла в пасмурную погоду и используйте только чистые салфетки.

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