Пластиковое окно перестало плотно закрываться? Вот как решить проблему и не платить мастеру 3000 рублей

Пластиковое окно перестало плотно закрываться? Вот как решить проблему и не платить мастеру 3000 рублей

С наступлением холодов из пластикового окна начало дуть — сквозняк пробирался даже при полностью закрытой створке. При вызове мастера за регулировку просили 3000 рублей. Я решил разобраться сам, и мне понадобился всего лишь шестигранный ключ.

На торце створки есть фурнитура с эксцентриками (их еще называют цапфами) — это металлические овальные или круглые вставки, которые регулируют прижим створки к раме. Я взял шестигранник на 4 мм и начал поворачивать каждый эксцентрик по часовой стрелке на несколько миллиметров. Проверял прижим листом бумаги: если бумага вынимается с усилием, значит, окно прижато нормально.

После регулировки на всех створках сквозняк полностью исчез. Еще я смазал подвижные элементы фурнитуры силиконовой смазкой — они стали двигаться легче. Дело заняло 10 минут и сэкономило полторы тысячи рублей. Рекомендую делать такую регулировку перед каждым отопительным сезоном.