Сине-фиолетовая россыпь «горошин» для ленивых садоводов: цветет все лето, пахнет ванилью и не требует ухода

Гелиотроп древовидный «Марина» (Heliotropium arborescens Princess Marina) — это растение, которое способно наполнить ваш сад не только красками, но и удивительным ароматом, который часто сравнивают с ванилью, вишневым пирогом или даже корицей. Его главное сокровище — это плотные, щитковидные соцветия, состоящие из множества мелких темно-синих или фиолетовых цветков, которые могут достигать 10–15 см в диаметре. В средней полосе этот многолетник чаще всего выращивают как эффектный однолетник, который успевает за один сезон создать настоящий праздник на клумбе.

Компактные, густо ветвящиеся кустики достигают высоты от 25 до 50 см, что делает их идеальными для оформления бордюров, клумб и контейнеров на балконах и террасах. Гелиотроп «Марина» зацветает в июне и радует глаз обильным цветением до самых заморозков, становясь настоящим магнитом для бабочек и пчел. Аромат гелиотропа усиливается в вечернее время, создавая неповторимую атмосферу уюта.

Растение предпочитает солнечные, защищенные от ветра места, а для успешного выращивания нуждается в плодородной, влажной, но хорошо дренированной почве. Чтобы вырастить гелиотроп из семян, посев проводят с февраля по апрель, высевая их поверхностно во влажный грунт, так как для прорастания им необходим свет. Пикировка проводится после появления двух настоящих листочков.

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