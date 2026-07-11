Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 15:35

Сине-фиолетовая россыпь «горошин» для ленивых садоводов: цветет все лето, пахнет ванилью и не требует ухода

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гелиотроп древовидный «Марина» (Heliotropium arborescens Princess Marina) — это растение, которое способно наполнить ваш сад не только красками, но и удивительным ароматом, который часто сравнивают с ванилью, вишневым пирогом или даже корицей. Его главное сокровище — это плотные, щитковидные соцветия, состоящие из множества мелких темно-синих или фиолетовых цветков, которые могут достигать 10–15 см в диаметре. В средней полосе этот многолетник чаще всего выращивают как эффектный однолетник, который успевает за один сезон создать настоящий праздник на клумбе.

Компактные, густо ветвящиеся кустики достигают высоты от 25 до 50 см, что делает их идеальными для оформления бордюров, клумб и контейнеров на балконах и террасах. Гелиотроп «Марина» зацветает в июне и радует глаз обильным цветением до самых заморозков, становясь настоящим магнитом для бабочек и пчел. Аромат гелиотропа усиливается в вечернее время, создавая неповторимую атмосферу уюта.

Растение предпочитает солнечные, защищенные от ветра места, а для успешного выращивания нуждается в плодородной, влажной, но хорошо дренированной почве. Чтобы вырастить гелиотроп из семян, посев проводят с февраля по апрель, высевая их поверхностно во влажный грунт, так как для прорастания им необходим свет. Пикировка проводится после появления двух настоящих листочков.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Бело-оранжевое пламя на вашей клумбе: меняет цвет прямо на глазах, а шапки достигают 18 см
Общество
Бело-оранжевое пламя на вашей клумбе: меняет цвет прямо на глазах, а шапки достигают 18 см
Посадите этот цветок — летом сад засияет белыми шарами. Садовый фаворит с шапками до 12 см
Общество
Посадите этот цветок — летом сад засияет белыми шарами. Садовый фаворит с шапками до 12 см
Работы в саду по лунному календарю в июле — августе: когда сажать и обрезать
Семья и жизнь
Работы в саду по лунному календарю в июле — августе: когда сажать и обрезать
Томаты растут крепкими и плодоносят дружно: секрет оказался в сочетании дрожжей и золы
Общество
Томаты растут крепкими и плодоносят дружно: секрет оказался в сочетании дрожжей и золы
Забыла про бесконечную прополку дорожек: копеечный раствор быстро убирает сорную траву
Общество
Забыла про бесконечную прополку дорожек: копеечный раствор быстро убирает сорную траву
многолетники
садоводы
цветы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новая волна адской жары накрыла европейскую страну
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в демилитаризации Шпицбергена
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Порты в огне, Зеленский молит о помощи: новости СВО к вечеру 11 июля
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.