Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 13:00

Томаты растут крепкими и плодоносят дружно: секрет оказался в сочетании дрожжей и золы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие дачники поливают томаты дрожжевым раствором, но часто забывают об одной важной детали. Если не добавить древесную золу, эффект от такой подкормки может оказаться заметно слабее.

Дрожжи не являются удобрением сами по себе. Они активизируют полезные процессы в почве и помогают корням быстрее развиваться. Во время брожения расходуются калий и кальций, поэтому их запас нужно восполнять древесной золой. Первую подкормку проводят через 10–14 дней после высадки рассады, вторую — во время цветения, третью — в начале плодоношения. Для раствора смешайте 10 г сухих дрожжей и 20 г сахара с 10 л теплой воды, через несколько часов разведите водой в пропорции 1:5. Сначала внесите под каждый куст 150–200 г золы, а спустя пару дней полейте дрожжевым раствором по влажной почве.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что томаты быстрее окрепли и стали активнее завязывать плоды. Она также советует заранее внести в грядки компост или перегной — на плодородной почве такая подкормка дает особенно хороший результат.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
Читайте также
Ошибка, которую делают почти все дачники: когда медный купорос действительно помогает томатам
Общество
Ошибка, которую делают почти все дачники: когда медный купорос действительно помогает томатам
Бело-оранжевое пламя на вашей клумбе: меняет цвет прямо на глазах, а шапки достигают 18 см
Общество
Бело-оранжевое пламя на вашей клумбе: меняет цвет прямо на глазах, а шапки достигают 18 см
Вместо теста беру молодой картофель: пицца без муки получается сочной, с хрустящей корочкой и исчезает первой
Общество
Вместо теста беру молодой картофель: пицца без муки получается сочной, с хрустящей корочкой и исчезает первой
Замиокулькас рванет в рост как на дрожжах: простая подкормка для мощного клубня и новых листьев
Общество
Замиокулькас рванет в рост как на дрожжах: простая подкормка для мощного клубня и новых листьев
Пионы вот-вот раскроются во всей красе: не пропустите главный уход в фазе «розовых ракет»
Общество
Пионы вот-вот раскроются во всей красе: не пропустите главный уход в фазе «розовых ракет»
сады
дачники
томаты
подкормки
компост
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Осло обвинили в демилитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.