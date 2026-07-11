Томаты растут крепкими и плодоносят дружно: секрет оказался в сочетании дрожжей и золы

Многие дачники поливают томаты дрожжевым раствором, но часто забывают об одной важной детали. Если не добавить древесную золу, эффект от такой подкормки может оказаться заметно слабее.

Дрожжи не являются удобрением сами по себе. Они активизируют полезные процессы в почве и помогают корням быстрее развиваться. Во время брожения расходуются калий и кальций, поэтому их запас нужно восполнять древесной золой. Первую подкормку проводят через 10–14 дней после высадки рассады, вторую — во время цветения, третью — в начале плодоношения. Для раствора смешайте 10 г сухих дрожжей и 20 г сахара с 10 л теплой воды, через несколько часов разведите водой в пропорции 1:5. Сначала внесите под каждый куст 150–200 г золы, а спустя пару дней полейте дрожжевым раствором по влажной почве.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что томаты быстрее окрепли и стали активнее завязывать плоды. Она также советует заранее внести в грядки компост или перегной — на плодородной почве такая подкормка дает особенно хороший результат.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.