Вместо теста беру молодой картофель: пицца без муки получается сочной, с хрустящей корочкой и исчезает первой

Если дома есть молодой картофель, совсем не обязательно делать из него только пюре или жарить на сковороде. Из него получается отличная основа для пиццы — без грамма муки, но с аппетитной золотистой корочкой. Сверху остается добавить любимую начинку, немного сыра и отправить все в духовку.

Такой вариант получается одновременно сытным и легким. Картофельная основа хорошо держит форму, остается нежной внутри и прекрасно сочетается с томатным соусом, расплавленной моцареллой и ароматной колбасой.

Для приготовления понадобится: молодой картофель — 700 г, томаты — 150 г, моцарелла — 150 г, колбаса — 75 г, сухой чеснок — 1/2 ч. л., сухой базилик — 1/2 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, сахар — щепотка, маслины или оливки — 5–6 шт. (по желанию), помидоры черри — 5 шт. (по желанию).

Картофель тщательно вымойте и отварите до мягкости прямо в кожуре. Пока он варится, приготовьте соус: томаты прогрейте на сковороде, добавьте соль, сухой чеснок, базилик и щепотку сахара, затем немного выпарите до густоты.

Форму застелите пергаментом, выложите горячий картофель и разомните его в ровный пласт толщиной около 1 см, сформировав небольшие бортики. Смажьте поверхность оливковым маслом и запекайте основу при 180 градусах около 20 минут.

Затем распределите половину моцареллы, томатный соус, ломтики колбасы, оставшийся сыр, а сверху по желанию добавьте маслины и половинки помидоров черри. Верните пиццу в духовку еще на 20–25 минут до румяной сырной корочки.

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