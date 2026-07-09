Ошибка, которую делают почти все дачники: когда медный купорос действительно помогает томатам

Вырастить крупные и здоровые томаты бывает непросто. Стоит появиться темным пятнам на листьях или плодах, и становится ясно: фитофтора уже рядом. Но медный купорос принесет пользу только в том случае, если использовать его вовремя и без лишнего усердия.

Обрабатывать томаты лучше до появления болезни — в период бутонизации, после дождей и во время формирования плодов. Во время цветения и за 20 дней до сбора урожая опрыскивание проводить не стоит. Для раствора берут 50–100 г медного купороса на 10 л воды, сначала растворяя порошок в теплой воде. Перед использованием смесь процеживают, а для лучшего прилипания добавляют немного хозяйственного или жидкого мыла либо пол-литра молока. Опрыскивают кусты утром или вечером в сухую погоду, тщательно смачивая листья, стебли и почву вокруг растений. Работать с препаратом нужно только в защитных перчатках и соблюдать меры безопасности.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная обработка помогает сохранить томаты здоровыми. Дополнительно она советует регулярно удалять нижние листья и не загущать посадки — хорошее проветривание заметно снижает риск появления фитофторы.

Ранее сообщалось, что после спила дерева многие сталкиваются с одной и той же проблемой: вокруг пня снова и снова появляется молодая поросль. Постоянно срезать побеги бесполезно — пока корни живы, они будут расти снова.