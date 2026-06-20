После сбора ягод делаю только так: кусты зимуют без вредителей и болезней

После сбора ягод делаю только так: кусты зимуют без вредителей и болезней

После сбора последних ягод многие дачники переключаются на другие дела, а зря. Именно сейчас можно заложить основу будущего урожая и защитить кусты от вредителей, которые готовятся к зимовке.

Сначала уберите из-под смородины и крыжовника опавшие листья, сухие ягоды и растительные остатки. Их лучше не отправлять в компост, а уничтожить. Затем осмотрите кусты и вырежьте больные или поврежденные ветки.

После листопада кусты можно обработать раствором мочевины из расчета 500–700 г на 10 л воды. Для профилактики грибковых болезней используют 3%-ную бордоскую жидкость. Не забудьте опрыскать не только ветки, но и почву вокруг растений. Дополнительно полезно аккуратно разрыхлить землю на глубину 8–10 см, чтобы нарушить зимовку вредителей.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что осенняя обработка заметно снижает количество проблем весной. Еще один полезный совет — не затягивайте с работами до морозов, чтобы препараты успели подействовать. Тогда кусты встретят новый сезон крепкими и здоровыми.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.