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10 июля 2026 в 14:15

Цветет до морозов и превращает забор в розовое облако: многолетник «сибирская роза» с красивыми цветами

Фото: D-NEWS.ru
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Если нужен многолетник, который быстро закроет арку, перголу или забор и будет радовать цветением почти все лето, стоит обратить внимание на калистегию. Ее крупные махровые или полумахровые розовые цветки распускаются один за другим с июля и держатся вплоть до первых заморозков, превращая обычную опору в настоящий цветущий экран.

Калистегия ценится не только за декоративность, но и за неприхотливость. Она хорошо зимует без укрытия, выдерживая морозы до –35 °C, а на одном месте может расти 20 лет и более. Лучше всего лиана развивается на солнечных участках или в легкой полутени, предпочитая рыхлую плодородную почву и умеренный полив.

Однако у растения есть особенность — оно быстро разрастается за счет подземных корневищ. Чтобы калистегия не заняла соседние клумбы, при посадке рекомендуется сразу установить ограничитель корней: пластиковую ленту или контейнер без дна глубиной около 35–40 см.

Если сразу ограничить корневую систему, никаких проблем с разрастанием не возникает. Зато уже через пару сезонов опора полностью скрывается под густой зеленью и десятками нежно-розовых цветков, а цветение продолжается практически до самых осенних заморозков.

Проверено редакцией
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