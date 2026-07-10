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10 июля 2026 в 07:00

Герань не узнать после одной стрижки: простой прием превращает куст в пышное облако цветов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Многие думают, что герани не хватает удобрений, если она цветет всего несколькими соцветиями. На самом деле причина часто совсем в другом. Один простой прием помогает растению нарастить густой куст и выпустить гораздо больше бутонов.

Главный секрет — регулярная обрезка. Если не укорачивать вытянувшиеся побеги, герань продолжает расти вверх, а боковые веточки почти не развиваются. Лучше всего проводить обрезку в конце зимы или ранней весной, оставляя 3–5 междоузлий. Срез делают над почкой, направленной наружу. Через несколько недель появятся новые побеги, а слишком длинные можно слегка прищипнуть. После процедуры растению нужен умеренный полив, яркий рассеянный свет и подкормка с калием и фосфором. Не забывайте вовремя удалять увядшие соцветия — так цветение продлится заметно дольше.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что после правильной обрезки куст становится гораздо гуще. Для лучшего результата время от времени поворачивайте горшок разными сторонами к свету, чтобы крона росла ровной.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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