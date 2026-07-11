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11 июля 2026 в 14:45

Посадите это чудо в августе: приживается на раз-два, дает по 50 бутонов, цветет все лето

Фото: D-NEWS.ru
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Лилейники — это те редкие многолетники, которые можно смело сажать и пересаживать в августе, и они отблагодарят вас пышным цветением на долгие годы. В средней полосе август считается одним из лучших месяцев для посадки лилейников наряду с маем. К этому времени спадает летняя жара, чаще идут дожди, и растению легче адаптироваться на новом месте.

Начните с выбора места: лилейники любят солнечные участки на ровной поверхности или склоне, где после дождей не застаивается вода. Посадочную яму копают диаметром около 50 см и глубиной 30–40 см. На дно насыпают питательную смесь из торфа, компоста и фосфорно-калийных удобрений.

Если вы делите взрослый куст, выкопайте его, разделите лопатой на части — в каждой деленке должно быть по 2–3 листовых пучка. При посадке следите, чтобы корневая шейка оказалась на 5–7 см ниже уровня земли. Расстояние между растениями — 40–70 см в зависимости от сорта. После посадки обильно полейте и замульчируйте почву соломой или торфом, чтобы сохранить влагу. Первые две недели поливайте через день, затем — два раза в неделю.

Ранее были названы цветы, которые не нужно поливать после укоренения.

Проверено редакцией
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