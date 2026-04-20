20 апреля 2026 в 16:56

Рябков пообещал США ответ России на ядерные испытания

Сергей Рябков
Россия строго придерживается моратория на ядерные испытания, напомнил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит пресс-служба ПИР-центра, если Соединенные Штаты или другие страны его нарушат, Москва ответит пропорционально.

Если Соединенные Штаты или другие страны проведут такие испытания, ответ России, несомненно, будет адекватным и пропорциональным, — сказал Рябков.

Ранее стало известно, что США намерены выделить средства на разработку новых ядерных боезарядов. Ассигнования по линии Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США планируется увеличить на $3,6 млрд (270 млрд рублей).

В конце марта сообщалось, что на космодроме во Флориде прошло испытание новой ракеты. По мнению журналистов, речь идет о гиперзвуковом вооружении. Отмечается, что ракета была запущена в сторону Атлантического океана.

До этого глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл заявил, что Соединенные Штаты должны иметь возможность возобновить ядерные испытания. Он отметил, что наличие такого потенциала необходимо.

