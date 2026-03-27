Стало известно о возможном испытании в США гиперзвуковой ракеты Florida Today: испытание новой ракеты прошло на космодроме во Флориде

Испытание новой ракеты прошло на космодроме во Флориде, сообщил портал Florida Today. По мнению журналистов, речь идет о гиперзвуковом вооружении.

Отмечается, что ракета была запущена в сторону Атлантического океана. Это произошло 26 марта примерно в 12:30 по местному времени (19:30 мск). Известно, что в апреле прошлого года с того же космодрома запустили дальнобойную гиперзвуковую ракету Dark Eagle.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл заявил, что Соединенные Штаты должны иметь возможность возобновить ядерные испытания. По его словам, наличие такого потенциала необходимо в том числе для того, чтобы удерживать другие государства от проведения собственных ядерных испытаний.

До этого стало известно, что американские военные в Африке тестируют новую систему защиты персонала от атак беспилотников, используя «занавес» из коммерческих дронов. Испытания проходят на фоне усиления угрозы дронов в регионе, однако не раскрывается, от кого именно она исходит.