27 марта 2026 в 08:46

Стало известно о возможном испытании в США гиперзвуковой ракеты

Florida Today: испытание новой ракеты прошло на космодроме во Флориде

Фото: Bill Ingalls — NASA via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Испытание новой ракеты прошло на космодроме во Флориде, сообщил портал Florida Today. По мнению журналистов, речь идет о гиперзвуковом вооружении.

Отмечается, что ракета была запущена в сторону Атлантического океана. Это произошло 26 марта примерно в 12:30 по местному времени (19:30 мск). Известно, что в апреле прошлого года с того же космодрома запустили дальнобойную гиперзвуковую ракету Dark Eagle.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл заявил, что Соединенные Штаты должны иметь возможность возобновить ядерные испытания. По его словам, наличие такого потенциала необходимо в том числе для того, чтобы удерживать другие государства от проведения собственных ядерных испытаний.

До этого стало известно, что американские военные в Африке тестируют новую систему защиты персонала от атак беспилотников, используя «занавес» из коммерческих дронов. Испытания проходят на фоне усиления угрозы дронов в регионе, однако не раскрывается, от кого именно она исходит.

США
испытания
гиперзвуковые ракеты
Флорида
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загадочное исчезновение IT-специалиста в центре города потрясло Петербург
В Подмосковье выдворят 60 выходцев из Азии и Латинской Америки
«Я с ней знакома уже давно»: Полина Диброва о новом романе экс-мужа
В Финляндии указали на раскол внутри НАТО
Подсчитан ущерб военной технике США на Ближнем Востоке
Врач назвала неочевидный полезный нутриент для мужчин
Литвина развели на огромные деньги при попытке вернуть украденный аккаунт
Жертвы Эпштейна решили засудить американскую администрацию
В российском регионе пропала несовершеннолетняя с приметной татуировкой
Стало известно о возможном испытании в США гиперзвуковой ракеты
В Сочи задержали вице-мэра и двоих чиновников администрации
Занятия в подвергшейся нападению школе Челябинска возобновили
В Дубае наступил тотальный дефицит эскортниц
В АвтоВАЗе оценили влияние ближневосточного конфликта на цепочки поставок
Свыше 10 брендов собрались покинуть Россию в 2026 году
Война на Ближнем Востоке спровоцировала немыслимый рост цен на авиабилеты
Жители Ирана стали массово гибнуть из-за мин-обманок Израиля и США
Подсчитаны колоссальные потери России из-за теневого оборота моторных масел
Тренер назвала лучшее упражнение для развития мышц рук
Юрист раскрыл важный нюанс о вызове сотрудника на работу в выходной
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

