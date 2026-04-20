Востоковед ответил, возобновятся ли переговоры США и Ирана

США и Ирану придется возобновить переговоры, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Макаренко. Он отметил, что страны не перейдут к более активным боевым действиям.

Но говорить о том, что переговорам конец и начинаются активные боевые действия, я бы не стал, потому что в любом случае сейчас будет разговор в отношении того, что в конечном итоге они хотят. Я имею в виду, как разблокировать [Ормузский пролив]. И за стол переговоров все-таки придется садиться, — заявил Макаренко.

Востоковед подчеркнул, что сейчас США находятся в неудобном положении и вынуждены реагировать военными способами на обычные действия Ирана. По его словам, в Вашингтоне сейчас больше заинтересованы в начале переговоров, чем в Исламской Республике.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в настоящее время не выступает посредником в переговорах по иранскому урегулированию, особенно на фоне повторной блокировки Ормузского пролива. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова оказать любое востребованное содействие для достижения мирного соглашения, если стороны сочтут это полезным.