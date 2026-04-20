Рябков объяснил опасность агрессии США и Израиля

Неспровоцированные нападения Израиля и США на Иран стали тяжелым ударом по Договору о нераспространении ядерного оружия, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, они также служат предлогом для военных действий против неугодных правительств.

Эти акты агрессии сами по себе являются вопиющим проявлением курса на злоупотребление режимом ядерного нераспространения и ДНЯО как его краеугольным камнем, а также на использование его в качестве предлога для военных действий против неугодных иностранных правительств с целью их свержения или даже уничтожения самих государств, которыми они управляют, — подчеркнул дипломат.

Рябков напомнил, что бомбардировке подверглись не только мирные ядерные объекты, но и гражданские учреждения, включая образовательные и научные центры, также было убито практически все высшее руководство Ирана. Он отметил, что удары наносились в интересах Израиля — государства, которое исторически игнорировало ДНЯО, — при поддержке США, являющихся одним из отцов-основателей договора.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут принять решение о повторных ударах по гражданским объектам Ирана или развернуть наземную операцию с высадкой десанта на острова Персидского залива. По его словам, обе стороны не готовы к компромиссам, а любой сценарий — от возобновления боевых действий до сохранения состояния «ни мира, ни войны» — усугубит энергетический кризис и ударит по рейтингам главы Белого дома Дональда Трампа.