Россиянка умерла от инфаркта в свой 32-й день рождения Жительница Магнитогорска умерла от инфаркта в свой 32-й день рождения

В городе Магнитогорске Челябинской области 32-летняя девушка по имени Яна скончалась от инфаркта в свой день рождения, сообщает aif.ru. Трагедия произошла 15 апреля.

Известно, что всего за шесть дней до смерти Яна опубликовала в соцсетях фотографию, где рассказывала подписчикам, что наконец нашла время нарастить ресницы. По данным из соцсетей, похороны состоялись 19 апреля.

Ранее молодожены погибли на следующий день после свадьбы в индийском штате Мадхья-Прадеш. 25-летний Вирендра Шакья, его жена Раджешвари, 50-летняя мать и еще одна родственница находились в припаркованной авторикше (известна как «Тук-тук»), когда на них рухнул грузовик с кормом для птиц.

До этого в Пакистане 20-летняя Алла Ракхи умерла в день свадьбы от сердечного приступа. Молодожены после свадебной церемонии отправились в дом жениха. По пути девушка пожаловалась на плохое самочувствие и попросила воды. У нее случился инфаркт.

Кроме того, во Владикавказе во время концерта скончалась заслуженная артистка Северной Осетии руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева. Она играла на гармони.