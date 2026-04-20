20 апреля 2026 в 15:45

Врач рассказала, как донорская кровь используется в трансплантологии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Центре имени В. И. Шумакова донорская кровь применяется на всех этапах процедуры трансплантации органов, заявила NEWS.ru заведующая отделением переливания крови ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России врач-трансфузиолог Ирина Фаенко. По ее словам, передовое оборудование позволяет подбирать компоненты даже для пациентов с трудной совместимостью.

В Центре Шумакова уже много лет работает отделение переливания крови, где специалисты заготавливают цельный материал и его компоненты — эритроциты, тромбоциты, плазму, а также проводят лабораторные исследования для тщательного контроля качества. Современное оборудование обеспечивает точный подбор компонентов даже для пациентов с трудной совместимостью, что делает возможной жизненно важную несовместимую по группе крови трансплантацию печени и почки. Они необходимы для поддержания гемостаза и адекватного клеточного состава крови на всех этапах лечения — при подготовке к операции, во время и после вмешательства, а также профилактики и лечения осложнений, включая кровотечения, и обеспечения приживаемости донорских органов, — пояснила Фаенко.

Она подчеркнула, что каждый донор играет ключевую роль в спасении жизней. По словам врача, благодаря самоотверженности волонтеров в центре Шумакова успешно выполняются трансплантации и оказывается помощь пациентам в крайне тяжелом состоянии. Специалист отметила, что некоторые добровольцы уже были удостоены звания «Почетный донор».

Ранее главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье сообщил, что пересадка сердца, печени, легких, почек и органокомплексов доступна россиянам бесплатно по полису ОМС. По его словам, Россия входит в число немногих стран, где трансплантация органов финансируется государством.

