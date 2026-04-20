В МГИМО напомнили об искажаемых Западом событиях советской эпохи

Ключевые события советской эпохи до сих пор искажаются в западной историографии, заявил профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Ярослав Вишняков, выступая на презентации нового учебника «Россия в потоке мировой истории: советская эпоха 1917–1991 гг.». Особенно это касается причин Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 года, передает корреспондент NEWS.ru.

Октябрьская революция — это же все следствие тех событий, которые начались в четырнадцатом году, — Первой мировой войны. <...> То есть когда Российскую империю, которая покровительствовала маленькой Сербии, также делают ответственной за ее развязывание, определяя выстрел в Сараево как акт терроризма, за которым стояла, так сказать, Российская империя, — сказал Вишняков.

Профессор также отметил, что сами события Русской революции и происходившее в те непростые годы также являются предметом серьезных научных дискуссий и ревизионистских взглядов. Вишняков написал первые три главы нового учебника, которые он назвал одними из самых сложных для осмысления.

