20 апреля 2026 в 14:25

В МГИМО напомнили об искажаемых Западом событиях советской эпохи

Вишняков: Российскую империю делают ответственной за развязывание Первой мировой

Ярослав Вишняков Ярослав Вишняков Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Ключевые события советской эпохи до сих пор искажаются в западной историографии, заявил профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Ярослав Вишняков, выступая на презентации нового учебника «Россия в потоке мировой истории: советская эпоха 1917–1991 гг.». Особенно это касается причин Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 года, передает корреспондент NEWS.ru.

Октябрьская революция — это же все следствие тех событий, которые начались в четырнадцатом году, — Первой мировой войны. <...> То есть когда Российскую империю, которая покровительствовала маленькой Сербии, также делают ответственной за ее развязывание, определяя выстрел в Сараево как акт терроризма, за которым стояла, так сказать, Российская империя, — сказал Вишняков.

Профессор также отметил, что сами события Русской революции и происходившее в те непростые годы также являются предметом серьезных научных дискуссий и ревизионистских взглядов. Вишняков написал первые три главы нового учебника, которые он назвал одними из самых сложных для осмысления.

Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano написала, что Европе необходимо создать новую систему безопасности на фоне дистанцирования президента США Дональда Трампа от НАТО и сделать это возможно только через восстановление связей с Россией. Автор публикации отметил, что генсек НАТО и глава Еврокомиссии настаивают на продолжении финансирования конфликта на Украине, тогда как Европе было бы выгоднее отдалиться от США и заключить мир с Москвой.

Общество

Общество

Общество

