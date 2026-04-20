Рядовой визит к стоматологу оставил мужчину без рук и ног Житель Техаса лишился всех конечностей после осмотра у стоматолога

Житель Техаса Дэйвон Вантерпул лишился всех конечностей после планового визита к стоматологу, пишет LADBible со ссылкой на его партнершу Алисию Уайлдер. По ее словам, на приеме у мужчины выявили воспаление и кровоточивость десен, а в тот же день у него появились симптомы, похожие на грипп.

Состояние стремительно ухудшалось, и Вантерпула госпитализировали с септическим шоком. Он впал в кому, а врачам пришлось ампутировать ему обе ноги, левое предплечье и правую руку из-за некроза тканей. В больнице у него дважды останавливалось сердце, его подключали к ИВЛ. Сейчас пациент постепенно реагирует на лечение, а семья собирает средства на медицинские расходы, которые не покрывает страховка.

По информации семьи, у пациента развилось редкое осложнение под названием purpura fulminans. Партнерша уверена, что инфекция попала в кровь через поврежденные десны, так как до визита к врачу мужчина чувствовал себя нормально.

