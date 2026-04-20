Дорога ушла под землю в российском регионе В Нижегородской области у трассы М-12 произошел провал дорожного покрытия

В Вадском муниципальном округе Нижегородской области перекрыли движение из-за провала на дороге, сообщила районная единая дежурно-диспетчерская служба. Автомобилистов просят соблюдать осторожность и объезжать этот участок через отрезок Перевоз — Ичалки, передает РИА Новости.

На участке дороги Вад — Новый Мир со стороны деревни Порецкое при въезде на виадук через трассу М-12 произошел провал дорожного покрытия. В связи с этим движение транспорта в данном районе перекрыто, — говорится в сообщении.

Провал занимает почти всю ширину двухполосной дороги. Для установления причин обрушения на месте работает специальная комиссия под руководством первого заместителя начальника ГКУ НО «ГУАД». Информация о сроках завершения восстановительных работ будет предоставлена позднее.

Ранее Госавтоинспекция Дагестана сообщила о закрытии движения на объездной дороге Махачкалы из-за разрушения дорожного покрытия. На трассе образовались многочисленные трещины, просадки и разломы, что сделало ее использование небезопасным.