Галкин, муж с Украины, отсутствие детей: где сейчас певица Ирина Тонева

Фото: Стрингер/РИА Новости

Ирина Тонева

Солистка «Фабрики» Ирина Тонева выступает в коллективе со дня его основания, а также строит сольную карьеру. Что известно про ее личную жизнь, чем она занимается сейчас?

Чем известна Тонева

Ирина Тонева родилась 27 июня 1977 года в Краснознаменске. После школы она поступила в Московский государственный университет дизайна и технологии, получила диплом химика-технолога. После этого Тонева училась в Гнесинке.

В 2022 году она прошла кастинг на шоу «Фабрика звезд», по итогам которого стала солисткой группы «Фабрика».

«Я рада нести звание „фабрикантки“. Что касается сольного проекта, то в 2007 году мне посчастливилось встретить музыкантов, которые писали инструментал, гармонически похожий на музыку, что с детства у меня в голове и в моих нотных тетрадях. Меня пригласили придумывать и петь вокализы. Потом мы поняли: чтобы расширить аудиторию, нужны слова и более привычная музыкальная форма. Иначе даже гениальная музыка рискует остаться „фоновой“. Так началась наша работа над песенными рассказами. Со временем они изменялись, настигая время и обгоняя его. Мы так думаем. Но решать слушателю», — делилась артистка.

Что известно о личной жизни Тоневой

В 2017 году Ирина Тонева вышла замуж за танцора Алексея Брижа, уроженца Харькова, который моложе ее на 12 лет.

На данный момент у пары нет детей. 46-летняя певица в эфире программы «Секрет на миллион» признавалась, что беспокоится из-за этого.

«Конечно, я готова стать мамой. Мы уже давно идем к этому. Я делаю все, что в моих силах. Но карма многое решает! Я надеюсь на то, что все получится», — комментировала Тонева.

Что Галкин говорил про Тоневу

В 2020 году юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пошутил по поводу возраста Ирины Тоневой в эфире передачи «Сегодня вечером», которую он на тот момент вел. Об этом в 2022 году рассказала телеведущая Яна Чурикова.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

«Мы ходили в гости к Максиму на его шоу. Меня слегка удивило то, как все происходило. Я за кулисами скандалила с организаторами, потому что можно было подойти по-другому с точки зрения редактуры. Выражала недовольство, мол, почему я здесь сижу полдня, когда можно сделать все по-человечески. Тогда я была менее терпимой к людям», — вспоминала она.

Также журналистка отметила, что ей не понравился момент «остроумия» Галкина, когда он высмеял возраст Тоневой и отсутствие у нее детей.

«Ира со мной почти одних лет. Часики тикают? На свои посмотрите!» — заявила Чурикова.

Чем Тонева занимается сейчас, почему не уходит из «Фабрики»

Ирина Тонева выступает в группе «Фабрика» с момента ее основания, в то время как экс-солистки коллектива Александра Савельева и Сати Казанова строят сольную карьеру.

«Я переподписывала контракт всего пару раз за 21 год, что существует „Фабрика“. Сейчас я уже точно знаю, что меня удерживает — семейственность. Считается, что если ты ушел с предыдущего места работы и делаешь что-то другое, то ты развиваешься. А если не ушел, остаешься в музыкальной семье и параллельно пробуешь делать что-то другое, то это не считается развитием. Я испытывала некоторое давление во время пандемии, в какой-то момент совсем приуныла, когда работы не было. А потом близкие люди стали говорить мне: „Как ты не развиваешься?! Ты поешь в „Фабрике“ и развиваешь свой проект. Тебе просто тяжелее, чем тем, кто ушел совсем“. И сейчас я не готова уходить», — объясняла она.

Тонева отметила, что у каждой участницы коллектива — у нее, Екатерины Москалевой и Валерии Девятовой — есть и свой сольный проект.

«Если даты наших сольных концертов не пересекаются с выступлениями „Фабрики“, нам не запрещено выступать отдельно от группы», — уточнила исполнительница.

Ближайшее выступление артистки запланировано в Москве на 10 апреля.

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