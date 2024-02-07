SHAMAN представил новую программу и вызвал ажиотаж SHAMAN дал два концерта в Тюмени с новой программой «Я русский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые дал подряд два концерта в Тюмени, сообщает портал 72.ru. По его данным, программа артиста «Я русский» вызвала ажиотаж и собрала аншлаг, послушать исполнителя пришли и взрослые, и дети.

По словам наших журналистов, в зале не видно свободных мест, притом что стоимость некоторых билетов доходила до 10 тысяч рублей, — пишет 72.ru.

До этого SHAMAN дал концерт в Нижнем Тагиле. Послушать песни исполнителя пришли работники «Уралвагонзавода», которые решили сделать исполнителю памятный презент — макет отечественного танка Т-14 «Армата».

Ранее стало известно, что концерт SHAMAN в Екатеринбурге, на который пришла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, попытались сорвать ложным сообщением о минировании площадки. По данным СМИ, злоумышленник позвонил с номера, зарегистрированного в Туркмении, и сообщил, что заложил взрывное устройство на месте проведения мероприятия. Правоохранители оперативно осмотрели площадку и территорию вокруг нее, взрывчатку они не нашли.

Зрителей не стали эвакуировать, концерт состоялся. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.