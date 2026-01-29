В Чебоксарах девочки-подростки пострадали в ДТП с автобусом

Рейсовый автобус в Чебоксарах сбил на пешеходном переходе трех девочек-подростков, сообщила пресс-служба МВД Чувашии. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Об их состоянии ничего не известно.

Предварительно, водитель автобуса, следующего по маршруту № 33, вследствие погодных условий не успел вовремя затормозить перед красным сигналом светофора и допустил наезд на переходивших проезжую часть троих несовершеннолетних пешеходов, — говорится в сообщении.

