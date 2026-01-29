Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 23:17

В Чебоксарах девочки-подростки пострадали в ДТП с автобусом

МВД: автобус сбил трех подростков на пешеходном переходе в Чебоксарах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рейсовый автобус в Чебоксарах сбил на пешеходном переходе трех девочек-подростков, сообщила пресс-служба МВД Чувашии. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Об их состоянии ничего не известно.

Предварительно, водитель автобуса, следующего по маршруту № 33, вследствие погодных условий не успел вовремя затормозить перед красным сигналом светофора и допустил наезд на переходивших проезжую часть троих несовершеннолетних пешеходов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области в городе Выксе 11-летний мальчик попал под колеса двух автомобилей подряд. Инцидент произошел в среду, 26 ноября, на улице Степана Разина. Мальчик 2014 года рождения переходил проезжую часть. В этот момент на него совершила наезд женщина за рулем автомобиля Kia Carnival, после чего ребенка переехала Kia Soul. Спасти пострадавшего не удалось.

Позже сообщалось, что водитель автомобиля Porsche на высокой скорости совершил наезд на молодого человека на пешеходном переходе в столичном районе Куркино. Согласно обнародованной информации, пострадавший пересекал проезжую часть на зеленый свет, когда машина, осуществлявшая обгон автобуса, сбила его.

