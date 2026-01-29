Карты на стол: как сделать классическую морковь по-корейски

Задорно, уникально и просто — это о самой любимой остренькой закуске! Если вы думаете, что настоящая морковь по-корейски готовится сложно, мы вас обрадуем: главное — это тонкая соломка и правильный горячий маринад.

Итак, по рецепту моркови по-корейски действуйте так: натрите морковку (500 г) длинной стружкой, щедро приправьте толченым чесноком (4 зубчика), солью (1 ч. л.), сахаром (1 ст. л.) и паприкой (1 ст. л.).

А теперь главный момент — раскаленное до дымка масло (70 мл) выливается прямо на специи с морковью, создавая тот самый «ссс» и аромат. Пара капель уксуса (1 ст. л.), тщательное перемешивание — и закуска отправляется в холодильник настаиваться. Уже через несколько часов вас ждет та самая, идеально промаринованная, хрустящая и безумно вкусная морковь по-корейски.

Ранее NEWS.ru писал, как вкусно приготовить батат в духовке.