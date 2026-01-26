Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке

Вам не нужно быть шеф-поваром, чтобы раскрыть вкус батата. Духовка, сковорода или даже микроволновка справятся с этим на ура, если добавить щепотку нужных специй и каплю настроения! Как приготовить батат вкусно тремя способами — на NEWS.ru.

Батат в духовке

По этому рецепту батата нарежьте его дольками, сбрызните маслом, посолите, добавьте розмарин. Запекайте на пергаменте при 200 градусах 25–30 минут до мягкости и румяной корочки.

Рецепт батата на сковороде

Очищенный батат нарежьте кружочками. Обжарьте на среднем огне с чесноком 12–15 минут до мягкости. В конце можно добавить ложку меда для карамелизации.

Батат в микроволновке

Сделайте вилкой проколы в вымытом клубне, заверните во влажное бумажное полотенце. По этому рецепту батата готовьте блюдо на максимальной мощности 5–8 минут. Дайте постоять 2 минуты перед подачей.

