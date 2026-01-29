Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 23:22

Трамп решил произносить название украинской столицы на русский манер

Трамп решил произносить слово «Киев» по-русски и без учета украинских правил

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал нестандартный подход к произношению названия украинской столицы. Во время официального заседания американский лидер дважды использовал русский вариант «Киев» вместо набирающего популярность на Западе украинского «Киив», отмечает РИА Новости.

Трамп упомянул столицу Украины, рассказывая о том, как лично обращался к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по этому городу. Его выбор произношения идет вразрез с тенденцией, активно продвигаемой украинскими властями и поддержанной многими западными СМИ после 2022 года.

В рамках так называемой войны имен традиционное для английского языка произношение «Kiev» (Киев) стало восприниматься как отсылка к российскому влиянию. Тогда как вариант «Kyiv» (Киив) позиционируется как корректный и политически верный, отражающий украинскую идентичность.

Однако Трамп проигнорировал эту конвенцию. Для него привычное произношение остается удобным и естественным, особенно в контексте разговора о диалоге с Москвой.

Ранее американский лидер пошутил, что провел жесткие переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, когда последний еще не носил солнцезащитные очки. Отмечается, что в последние дни европейский политик выступал на публике именно с этим аксессуаром.

