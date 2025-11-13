Полстакана кефира — и завтрак на столе! Очень вкусные и мягкие пышки-таратушки

Эти пышки-таратушки — настоящее спасение, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать. Они напоминают то самое детство, когда бабушка накрывала на стол ароматную выпечку, сделанную буквально из ничего. Всего полстакана кефира, горсть муки — и через 20 минут на вашем столе появляются золотистые воздушные пышки, которые тают во рту. Это та самая простая и душевная выпечка, от которой становится тепло на душе.

Возьмите 120 мл кефира, 200 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 1/2 ч. л. соды. Смешайте кефир с яйцом и сахаром, добавьте соду и соль. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно слегка липнуть к рукам — так пышки получатся пышнее. Дайте тесту постоять 10 минут. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Мокрыми руками формируйте небольшие шарики и обжаривайте их с двух сторон до золотистого цвета под крышкой на среднем огне. Готовые пышки выложите на бумажное полотенце и посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.