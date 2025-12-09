Готовим 30 декабря — едим на Новый год: маринованные шампиньоны с укропом и чесноком

Приготовьте накануне праздника потрясающие маринованные шампиньоны с укропом и чесноком, которые как раз успеют идеально пропитаться к новогодней ночи. Готовим 30 декабря — едим на Новый год!

Вкус этих шампиньонов — невероятно насыщенный: нежная текстура грибов в пряном маринаде с яркими нотами чеснока и свежестью укропа. Горячий способ позволяет грибам быстро пропитаться, а уксус и специи создают идеальный баланс кислинки и остроты.

Вам понадобится: 1 кг свежих шампиньонов, головка чеснока, большой пучок укропа, 100 мл растительного масла, 80 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, лавровый лист, перец горошком. Шампиньоны промойте, крупные разрежьте на части. В кастрюле смешайте 500 мл воды, масло, уксус, соль, сахар и специи. Доведите до кипения, добавьте шампиньоны и варите 15 минут. Добавьте измельченный чеснок и укроп, проварите еще 5 минут. Горячие грибы разложите по стерильным банкам, залейте маринадом и закройте крышками. Переверните до остывания, затем уберите в холодильник.

