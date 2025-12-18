Новый год-2026
Нежные коржи, кофе и сливочный крем! Собираю торт «Зимняя сказка». Напоминает морозный узор на стекле — кружевной и ажурный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Торт «Зимняя сказка» — это десерт, в котором живет волшебство холодного времени года. Его прелесть — в изящном контрасте: нежные, воздушные бисквитные коржи, пропитанные ароматным кофе, и облако легкого сливочного крема создают ощущение невесомости, подобное кружевному морозному узору на окне. Это торт не про богатую сладость, а про утонченность и гармонию. Он тает во рту, оставляя послевкусие теплого уюта и праздничного настроения, напоминая о том, что самая красивая сказка случается зимой.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: для бисквита — 4 яйца, 120 г сахара, 120 г муки; для кофейной пропитки — 150 мл крепкого кофе, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. коньяка (по желанию); для крема — 400 мл сливок 33%, 250 г сыра маскарпоне, 100 г сахарной пудры. Разогрейте духовку до 180 °C. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, аккуратно введите просеянную муку. Выпекайте в форме 25–30 минут, остудите и разрежьте на 2-3 коржа. Для пропитки смешайте горячий кофе с сахаром, остудите, добавьте коньяк. Для крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой до пиков, добавьте маскарпоне и еще раз взбейте до гладкости. Собирайте торт, промазывая каждый корж пропиткой и кремом. Верх и бока торта покройте кремом. Для украшения можно использовать шоколадную глазурь, рисуя ею «морозные» узоры или белую шоколадную стружку. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике 6–8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

