Салат для новогодней ночи. «Сияние» с копченой курицей, сыром и черносливом. Нарезал, заправил — и готово

В разгар новогодней суеты, когда каждая минута на счету, особенно ценятся рецепты, которые творят кулинарные чудеса практически сами. Салат «Сияние» — именно такой волшебник. Он не требует многоступенчатых действий, но его вкус сияет на столе настоящим праздничным бриллиантом. Идеальное сочетание копченой курицы с легкой сладостью чернослива и нежной солоноватостью сыра создает гармоничный и насыщенный букет. А сметанная заправка мягко объединяет все компоненты, делая блюдо сочным, но при этом удивительно легким.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 300 г филе копченой курицы, 150 г чернослива без косточек, 150 г твердого сыра, 3 яйца, 100 г грецких орехов, 200 г сметаны для заправки. Чернослив залейте кипятком на 10 минут для мягкости, затем обсушите и нарежьте соломкой. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на той же терке. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и крупно порубите. Все подготовленные ингредиенты выложите в глубокую салатницу, добавьте сметану и аккуратно, но тщательно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30–40 минут для пропитки. Перед подачей можно украсить ядрами грецких орехов или веточками петрушки.

