ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:30

Необычные рафаэлло на Новый год: с крабовыми палочками, всего за 30 минут

Простые и вкусные закуски на новогодний стол — рафаэлло с крабовыми палочками Простые и вкусные закуски на новогодний стол — рафаэлло с крабовыми палочками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Праздничное меню требует необычных решений? Закуска-конфета из крабовых палочек станет настоящим сюрпризом для ваших близких. Простые и вкусные закуски на новогодний стол могут быть одновременно эффектными и быстрыми в исполнении — на создание этих аппетитных шариков понадобится всего 30 минут.

Три сваренных вкрутую яйца и 120 граммов твердого сыра измельчите на мелкой терке до однородной консистенции. Через чесночный пресс пропустите пару зубчиков чеснока, влейте три столовые ложки майонеза. Вымешайте компоненты до получения плотной, но пластичной текстуры. Упаковку крабовых палочек (около 200 граммов) отправьте на четверть часа в морозильную камеру: затвердевший продукт легче превратить в тонкую стружку при помощи крупной терки.

Увлажненными ладонями сформируйте из сырно-яичной основы аккуратные сферы величиной с грецкий орех. Щедро обваляйте каждую заготовку в стружке из охлажденных палочек — образуется характерная белоснежная оболочка, напоминающая кокосовую посыпку конфет. Разместите готовые изделия на сервировочной тарелке и охладите в холодильнике 15 минут для закрепления структуры.

Изысканный внешний вид и деликатный вкус этого угощения приведут гостей в восторг. Простые и вкусные закуски на новогодний стол приобретают особую ценность, когда визуальная привлекательность дополняет гармоничное сочетание ингредиентов.

Ранее мы делились рецептом сырных «снеговиков».

Читайте также
Никаких больше бутербродов с икрой. Мой хит — спред из шпрот с розмарином на гренках из багета: просто и гениально
Общество
Никаких больше бутербродов с икрой. Мой хит — спред из шпрот с розмарином на гренках из багета: просто и гениально
Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой
Семья и жизнь
Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Семья и жизнь
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Шеф-повар объяснил, почему докторская колбаса из СССР стала деликатесом
Общество
Шеф-повар объяснил, почему докторская колбаса из СССР стала деликатесом
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
Семья и жизнь
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
закуски
праздники
застолье
рецепты
простые рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Китаец устроил резню на популярном у россиян курорте из-за царапины на авто
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.