Необычные рафаэлло на Новый год: с крабовыми палочками, всего за 30 минут

Простые и вкусные закуски на новогодний стол — рафаэлло с крабовыми палочками

Необычные рафаэлло на Новый год: с крабовыми палочками, всего за 30 минут

Праздничное меню требует необычных решений? Закуска-конфета из крабовых палочек станет настоящим сюрпризом для ваших близких. Простые и вкусные закуски на новогодний стол могут быть одновременно эффектными и быстрыми в исполнении — на создание этих аппетитных шариков понадобится всего 30 минут.

Три сваренных вкрутую яйца и 120 граммов твердого сыра измельчите на мелкой терке до однородной консистенции. Через чесночный пресс пропустите пару зубчиков чеснока, влейте три столовые ложки майонеза. Вымешайте компоненты до получения плотной, но пластичной текстуры. Упаковку крабовых палочек (около 200 граммов) отправьте на четверть часа в морозильную камеру: затвердевший продукт легче превратить в тонкую стружку при помощи крупной терки.

Увлажненными ладонями сформируйте из сырно-яичной основы аккуратные сферы величиной с грецкий орех. Щедро обваляйте каждую заготовку в стружке из охлажденных палочек — образуется характерная белоснежная оболочка, напоминающая кокосовую посыпку конфет. Разместите готовые изделия на сервировочной тарелке и охладите в холодильнике 15 минут для закрепления структуры.

Изысканный внешний вид и деликатный вкус этого угощения приведут гостей в восторг. Простые и вкусные закуски на новогодний стол приобретают особую ценность, когда визуальная привлекательность дополняет гармоничное сочетание ингредиентов.

Ранее мы делились рецептом сырных «снеговиков».