18 сентября 2025 в 12:10

Россиянка предстанет перед судом за многолетние издевательства над ребенком

В Петербурге предстанет перед судом мать, избившая дочь раскаленной плойкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Прокуратура Санкт-Петербурга завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летней местной жительницы, избившей дочь раскаленной плойкой, передает 78.ru. Женщине инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса: истязание, умышленное причинение легкого вреда здоровью и неисполнение родительских обязанностей.

По данным следствия, с 2020 года мать-истязательница систематически избивала свою дочь ремнем, ограничивала ее в питании и доступе к воде. В феврале 2025 года насилие достигло критической точки: женщина напала на ребенка раскаленной плойкой для волос, в результате чего девочка получила ожоги первой-второй степени. Девочка в настоящее время находится под государственной опекой.

Ранее в больнице Нижнего Новгорода отец жестоко избил полуторагодовалого сына, что заметила другая мать. Мужчина объяснил это «нервным срывом» после четырех недель госпитализации. У него есть двое детей от бывшей жены, лишенной родительских прав за алкоголизм. У женщины также двое старших детей. Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург
избиения
родители
дети
суды
