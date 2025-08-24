Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 14:42

Появились ранее неопубликованные кадры переговоров Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Новые кадры с российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, на которых запечатлены их переговоры после пресс-конференции на Аляске, опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. На видео заметно, как лидеры общаются вместе с переводчиком и совершают несколько рукопожатий.

Этот разговор сразу же, как только президенты вышли из зала пресс-конференции, а следом за ними — члены делегации, — прокомментировал Зарубин.

На опубликованных кадрах видно, что переговоры проходят в формате личного диалога с участием переводчика, без посторонних лиц. Встреча состоялась 15 августа на Аляске. Во время официального визита главы двух государств обсудили пути урегулирования конфликта на Украине и возможное двустороннее сотрудничество между Россией и США.

Ранее Путин отметил улучшение отношений с США при Трампе. Он выразил надежду на восстановление двусторонних связей и указал на первые позитивные шаги новой американской администрации. При этом российский лидер подчеркнул, что дальнейший прогресс зависит, в частности, от западных партнеров, таких как НАТО и ЕС.

Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Аляска
