Появились ранее неопубликованные кадры переговоров Путина и Трампа

Новые кадры с российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, на которых запечатлены их переговоры после пресс-конференции на Аляске, опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. На видео заметно, как лидеры общаются вместе с переводчиком и совершают несколько рукопожатий.

Этот разговор сразу же, как только президенты вышли из зала пресс-конференции, а следом за ними — члены делегации, — прокомментировал Зарубин.

На опубликованных кадрах видно, что переговоры проходят в формате личного диалога с участием переводчика, без посторонних лиц. Встреча состоялась 15 августа на Аляске. Во время официального визита главы двух государств обсудили пути урегулирования конфликта на Украине и возможное двустороннее сотрудничество между Россией и США.

Ранее Путин отметил улучшение отношений с США при Трампе. Он выразил надежду на восстановление двусторонних связей и указал на первые позитивные шаги новой американской администрации. При этом российский лидер подчеркнул, что дальнейший прогресс зависит, в частности, от западных партнеров, таких как НАТО и ЕС.