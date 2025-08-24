Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 14:41

Стало известно число застрявших в аэропортах Сибири из-за задержки рейсов

В семи городах Сибири из-за задержки рейсов ожидают вылета более 1500 пассажиров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В семи городах Сибири фиксируются задержки рейсов в аэропортах, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. По ее данным, в общей сложности вылета ожидают более 1500 пассажиров, среди которых свыше 100 детей.

По информации надзорного органа, задержки рейсов произошли в аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска. Региональные отделения транспортной прокуратуры проводят работу по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Горно-Алтайской, Барнаульской, Кемеровской, Новокузнецкой, Норильской, Омской и Томской транспортными прокуратурами осуществляются адресные надзорные мероприятия, — говорится в сообщении.

Ранее министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила, что подростков из школы олимпийского резерва, которые не смогли вылететь из Калининграда в Санкт-Петербург после сборов по водному поло, разместили в колледже информационных технологий. По ее словам, ребят забрали из аэропорта, разместили и накормили.

Россия
Сибирь
аэропорты
задержки
рейсы
пассажиры
