В Киеве раздались взрывы

В Киеве слышны взрывы, сообщило украинское издание «Страна.ua». Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале заявил, что над украинской столицей кружит один беспилотник.

Над столицей [кружит] БПЛА. Возможна работа ПВО! — написал он.

Украинские СМИ отмечают, что дрон летит по левому берегу Днепра в сторону правого. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее, 16 апреля, взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Позже журналисты сообщили о повторных взрывах, которые произошли в Киеве. До этого также сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе.

Тем временем утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки дронов. В результате удара пострадали 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.

Житель Сызрани Илья рассказал ТАСС, что многоэтажный дом пострадал в результате падения беспилотника и последовавшего за ним мощного взрыва. По его словам, основной удар пришелся по земле и машине.