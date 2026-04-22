22 апреля 2026 в 18:27

В Киеве раздались взрывы

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Киеве слышны взрывы, сообщило украинское издание «Страна.ua». Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале заявил, что над украинской столицей кружит один беспилотник.

Над столицей [кружит] БПЛА. Возможна работа ПВО! — написал он.

Украинские СМИ отмечают, что дрон летит по левому берегу Днепра в сторону правого. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее, 16 апреля, взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Позже журналисты сообщили о повторных взрывах, которые произошли в Киеве. До этого также сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе.

Тем временем утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки дронов. В результате удара пострадали 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.

Житель Сызрани Илья рассказал ТАСС, что многоэтажный дом пострадал в результате падения беспилотника и последовавшего за ним мощного взрыва. По его словам, основной удар пришелся по земле и машине.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

