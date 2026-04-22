Вынесен еще один приговор комбригу ВСУ за теракты в Крыму

22 апреля 2026 в 19:10

СК РФ: вынесен еще один заочный приговор комбригу ВСУ Щепцову за теракты в Крыму

Еще один приговор вынесли командиру 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВСУ капитану 1 ранга Александру Щепцову за организацию террористического акта на территории Республики Крым, сообщили в Следственном комитете России. Он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

Вынесен еще один приговор <...> за организацию террористического акта на территории Республики Крым. <...> Суд приговорил Щепцова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2024 года и мае 2025 года Щепцов с привлечением подчиненных осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения населения и дестабилизации работы органов государственной власти.

Щепцова до этого приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии особого режима. Он находится в международном розыске.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 16 годам лишения свободы украинского военного Антона Зайцева за вторжение в Курскую область и теракт. Подсудимому 39 лет, он был оператором радиостанции 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ.

