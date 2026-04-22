22 апреля 2026 в 19:12

Зеленский рассказал о потенциальном кризисе в ПВО Украины

Зеленский: боеприпасы для средств ПВО могут закончиться в любую неделю

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
Боеприпасы для средств противовоздушной обороны на Украине могут кончиться в любой момент, в любую неделю, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, которые передает «Страна.ua», причиной такой ситуации стали интенсивные атаки.

Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности атак, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что финская компания New Paakkola намерена совместно с Украиной наладить производство наземных дронов. Ожидается, что основная часть беспилотников будет поставляться в страны Северной Европы. Старт производства запланирован на текущий год.

В то же время Минобороны России выразило мнение, что решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА представляет собой намеренный шаг в сторону эскалации военно-политической обстановки. В ведомстве подчеркнули, что такие действия означают «ползучее превращение» этих государств в стратегический тыл Украины.

Прежде посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев увеличил интенсивность атак на российские регионы в надежде переключить внимание Запада с ближневосточного кризиса. Он упомянул недавние атаки ВСУ на Белгородскую, Херсонскую и Курскую области, а также ЛНР.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

