Зеленский рассказал о потенциальном кризисе в ПВО Украины

Боеприпасы для средств противовоздушной обороны на Украине могут кончиться в любой момент, в любую неделю, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, которые передает «Страна.ua», причиной такой ситуации стали интенсивные атаки.

Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности атак, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что финская компания New Paakkola намерена совместно с Украиной наладить производство наземных дронов. Ожидается, что основная часть беспилотников будет поставляться в страны Северной Европы. Старт производства запланирован на текущий год.

В то же время Минобороны России выразило мнение, что решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА представляет собой намеренный шаг в сторону эскалации военно-политической обстановки. В ведомстве подчеркнули, что такие действия означают «ползучее превращение» этих государств в стратегический тыл Украины.

Прежде посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев увеличил интенсивность атак на российские регионы в надежде переключить внимание Запада с ближневосточного кризиса. Он упомянул недавние атаки ВСУ на Белгородскую, Херсонскую и Курскую области, а также ЛНР.