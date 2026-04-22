ФАС ответила по поводу удаления российского аналога Telegram из App Store

ФАС: Apple могла нарушить закон России, удалив приложение Telega из App Store

Компания Apple, удалив приложение Telega из своего магазина App Store, могла нарушить российский закон о защите конкуренции, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе России. Речь идет об альтернативном клиенте мессенджера Telegram, который пропал из магазина приложений в апреле.

ФАС России сообщает, что поступившее заявление от АО «Телега» — это не первый сигнал в отношении Apple. Действия компании могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции, — заявили в службе.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что нарушение законодательства влечет за собой соответствующие правовые последствия. ФАС примет меры реагирования в случае подтверждения факта нарушения Apple антимонопольного законодательства по отношению к АО «Телега».

Ранее разработчики Telega обратились с жалобой в Федеральную антимонопольную службу на Apple из-за удаления их приложения из магазина App Store. Как сообщалось в их Telegram-канале, американская компания не дала никаких разъяснений по поводу произошедшего. В компании заявили, что продолжают разбираться в ситуации и защищать интересы пользователей и проекта.

