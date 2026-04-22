Суд может скоро определить судьбу шести топ-менеджеров «Эксмо»

22 апреля 2026 в 19:07

Суд может избрать меру пресечения шести топ-менеджерам «Эксмо» 23 апреля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Москве в четверг может уже избрать меру пресечения шести топ-менеджерам «Эксмо», сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Журналисты отметили, что сейчас продолжается работа с фигурантами.

Мера пресечения им может быть избрана в четверг, — отметил собеседник агентства.

В материале говорится, что следственные действия проводились как минимум с пятью сотрудниками «Эксмо», в том числе с главным редактором Александрой Шипетиной и гендиректором «Эксмо» Евгением Капьевым в рамках уголовного дела, возбужденного в 2025 году.

Ранее источник журналистов в органах сообщил, что следствие будет добиваться в суде избрания меры пресечения четверым задержанным топ-менеджерам издательства «Эксмо». Они проходят по уголовному делу о распространении ЛГБТ-литературы (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Также представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала название романа «О чем молчит ласточка» — одного из произведений, которые, по данным следствия, содержат пропаганду ЛГБТ. Дипломат опубликовала пост с названием книги и эмоциональными смайликами, после чего задалась риторическим вопросом.

Москва
суды
издательства
фигуранты
