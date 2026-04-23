23 апреля 2026 в 18:36

Гендиректор Мариупольского драмтеатра Солонин подпал под санкции ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейский союз в рамках 20-го пакета санкционных мер ввел персональные ограничения против руководителя культурного учреждения в Мариуполе. Решение о включении культурного деятеля в реестр вступило в силу с момента публикации документа.

Игорь Петрович Солонин, <...> генеральный директор Мариупольского драматического театра, — было отмечено в списке.

Ранее стало известно, что Евросоюз официально включил российского певца Тимати (Тимура Юнусова) в санкционный список. На этот раз под ограничения, помимо рэпера, подпали еще 32 физических лица.

На включение рэпера в санкционный список ЕС отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пошутила по поводу того, что Брюссель внес в санкционный список еще и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, Белорусскую нефтяную компанию, «Газпром флот» и другие дочерние структуры, а также Московский физико-технический институт. Дипломат добавила, что теперь ждет реакцию на произошедшее от журналиста Владимира Соловьева.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
