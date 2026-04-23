Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони

На Алтуфьевском шоссе в Москве сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем каршеринга, который отказался остановиться по требованию, передает Telegram-канал Mash. Пытаясь скрыться от преследования, нарушитель на автомобиле Haval не справился с управлением и сбил двух пешеходов.

Машина перевернулась, после чего полицейские смогли задержать виновника аварии. Как сообщает канал, мужчина использовал для аренды сервиса «Делимобиль» чужой или поддельный аккаунт. Обе пострадавшие женщины получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в ближайшую больницу.

