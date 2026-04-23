Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов

Не менее 125 тыс. объектов гражданской инфраструктуры Ирана стали целями ударов со стороны США и Израиля, заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали на торжественном приеме по случаю Дня армии Ирана. Дипломат также уточнил, что в ходе конфликта погибли более 3 тыс. иранцев, из которых 220 детей и 250 женщин, передает ТАСС.

Итогом войны, навязанной Ирану США и сионистским режимом, стала историческая победа Ирана. [За время конфликта] были атакованы 125 тыс. гражданских объектов, жилые дома, больницы и экономическая инфраструктура, — сказал Джалали.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что ВМС США с начала морской блокады Ирана перенаправили 31 судно, следовавшее в иранские порты или покидавшее их. Действия проводятся на фоне продолжающегося конфликта и попыток дипломатического урегулирования между сторонами.

До этого сообщалось о трех судах, которые попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады Соединенных Штатов. Один из кораблей был иранским. Он достиг Оманского залива, но затем перестал подавать сигналы.