23 апреля 2026 в 19:39

Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»

Пять ставок на «Интер» принесли россиянину выигрыш в 5 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель России сделал пять ставок в букмекерской компании и выиграл почти 5 млн рублей, сообщила Lenta.ru. По информации журналистов, он предсказал победу «Интера» в матче с «Комо».

Отмечается, что ставки были сделаны в тот момент, когда «Комо» вела со счетом 1:0. В итоге победу одержал «Интер» со счетом 3:2. Известно, что в общей сложности россиянин поставил 600 тыс. рублей.

Ранее букмекеры установили коэффициент на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче против «Колорадо Эвеланш» на отметке 2,20. Ажиотаж вокруг события объяснялся тем, что это должна была быть тысячная шайба спортсмена.

Также руководитель фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в РФ необходимо повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений до 50% вместо легализации онлайн-казино, а также увеличить ставки на отдельные игорные объекты. По его словам, нововведение поможет пополнить госбюджет и не приведет к росту лудоманов. Миронов также отметил, что не стоит расширять подобный бизнес.

Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

