Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру» Пять ставок на «Интер» принесли россиянину выигрыш в 5 млн рублей

Житель России сделал пять ставок в букмекерской компании и выиграл почти 5 млн рублей, сообщила Lenta.ru. По информации журналистов, он предсказал победу «Интера» в матче с «Комо».

Отмечается, что ставки были сделаны в тот момент, когда «Комо» вела со счетом 1:0. В итоге победу одержал «Интер» со счетом 3:2. Известно, что в общей сложности россиянин поставил 600 тыс. рублей.

Ранее букмекеры установили коэффициент на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче против «Колорадо Эвеланш» на отметке 2,20. Ажиотаж вокруг события объяснялся тем, что это должна была быть тысячная шайба спортсмена.

Также руководитель фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в РФ необходимо повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений до 50% вместо легализации онлайн-казино, а также увеличить ставки на отдельные игорные объекты. По его словам, нововведение поможет пополнить госбюджет и не приведет к росту лудоманов. Миронов также отметил, что не стоит расширять подобный бизнес.