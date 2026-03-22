Букмекеры оценили шансы Овечкина забить тысячный гол в матче с «Колорадо»

Букмекеры установили коэффициент на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в матче против «Колорадо Эвеланш» на отметке 2,20. Ажиотаж вокруг события объясняется тем, что это должна быть тысячная шайба спортсмена.

При этом букмекеры считают главным фаворитом на заброшенную шайбу форварда «Колорадо» Натана Маккиннона — его коэффициент составляет 1,85. Что касается исхода встречи, то «Вашингтон» является андердогом: победа в основное время оценивается коэффициентом 3,30, а на «Колорадо» принимают ставки с коэффициентом 1,98.

Ранее Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» забросил свою 450-ю шайбу в домашних играх, обойдя легендарного канадца Горди Хоу (449). Теперь спортсмен занимает второе место в истории лиги по этому показателю. Уступает он только легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки (492).