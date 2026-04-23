Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 18:29

«Брат, не подкачай»: Захарова пошутила о новых санкциях против Тимати

Подписывайтесь на нас в MAX

Единственный человек, который может достойно ответить на новые антироссийские санкции Европейского союза, — это журналист и телеведущий Владимир Соловьев, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она пошутила по поводу того, что Брюссель внес в санкционный список рэпера Тимати, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, Белорусскую нефтяную компанию, «Газпром флот» и другие дочерние структуры, а также Московский физико-технический институт.

Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, — это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай, — написала спикер МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз включил в 20-й пакет санкций ограничения в отношении четырех российских журналистов. При этом их имена в заявлении не приводились. Также еврочиновники расширили запрет на вещание. Под ограничения подпали сайты-двойники, которые «копировали запрещенные ресурсы, тем самым обходя меры ЕС».

Также стало известно, что Евросоюз расширил персональные санкции против России, добавив в них 120 новых фигурантов. Под ограничения подпали 33 физических лица и 83 организации.

Власть
Мария Захарова
Тимати
Владимир Соловьев
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.