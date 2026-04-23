«Брат, не подкачай»: Захарова пошутила о новых санкциях против Тимати Захарова пошутила над санкциями ЕС против Тимати и обратилась к Соловьеву

Единственный человек, который может достойно ответить на новые антироссийские санкции Европейского союза, — это журналист и телеведущий Владимир Соловьев, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она пошутила по поводу того, что Брюссель внес в санкционный список рэпера Тимати, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, Белорусскую нефтяную компанию, «Газпром флот» и другие дочерние структуры, а также Московский физико-технический институт.

Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, — это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай, — написала спикер МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз включил в 20-й пакет санкций ограничения в отношении четырех российских журналистов. При этом их имена в заявлении не приводились. Также еврочиновники расширили запрет на вещание. Под ограничения подпали сайты-двойники, которые «копировали запрещенные ресурсы, тем самым обходя меры ЕС».

Также стало известно, что Евросоюз расширил персональные санкции против России, добавив в них 120 новых фигурантов. Под ограничения подпали 33 физических лица и 83 организации.