Быстрая выпечка из творога: топ-3 рецептов вкуснейших кексов

Когда в холодильнике остается творог, многие привыкли печь сырники. Но творожные кексы — отличная альтернатива. Они получаются нежными, влажными внутри и румяными снаружи. Творог придает мякишу бархатистую текстуру, а разные добавки меняют вкус до неузнаваемости. Предлагаем три проверенных варианта: классический с изюмом, цитрусовый с апельсином и шоколадный с вишней. Каждый готовится быстро и радует домашних.

Классические творожные кексы с изюмом

Нежная выпечка со сладкими изюминками напоминает о детстве. Идеально к утреннему кофе.

Ингредиенты:

творог — 200 г;

мука — 150 г;

сахар — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 80 г;

изюм — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 2 г;

соль — 5 г.

Приготовление:

Изюм залейте горячей водой на 15 минут, обсушите. Масло растопите и остудите. Яйца взбейте с сахаром и ванилью, добавьте протертый творог и масло. Смешайте муку с разрыхлителем и солью, просейте в жидкую массу. Замесите тесто густотой как сметана. Всыпьте изюм. Разложите тесто в формочки на две трети. Выпекайте при 180 градусах 25 минут. Проверьте сухой палочкой.

Совет: все продукты должны быть комнатной температуры. Если творог влажный, откиньте его на марлю на полчаса.

Классические творожные кексы с изюмом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожные кексы с апельсиновой цедрой и маком

Яркий цитрусовый аромат и легкая хрустинка мака делают эту выпечку праздничной.

Ингредиенты:

мягкий творог — 220 г;

мука — 130 г;

сахар — 120 г;

яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 70 г;

цедра одного апельсина;

мак — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Приготовление:

Апельсин вымойте, снимите цедру мелкой теркой. Масло растопите. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте творог и масло. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и мак, просейте в жидкую основу. Всыпьте цедру. Замесите тесто. Выложите в смазанную форму или порционные формочки. Выпекайте при 170 градусах: большую форму — 40 минут, маленькие — 22 минуты.

Совет: залейте мак кипятком на 10 минут, затем обсушите — так он станет мягче и раскроет вкус.

Творожные кексы с апельсиновой цедрой и маком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шоколадные творожные кексы с вишней

Горьковатое какао и кисло-сладкая вишня создают контраст с нежной творожной основой. Напоминают брауни.

Ингредиенты:

творог — 250 г;

мука — 100 г;

какао — 50 г;

сахар — 130 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 90 г;

вишня без косточек — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

соль — 5 г.

Приготовление:

Вишню разморозьте на сите. Масло растопите. Яйца взбейте с сахаром, добавьте протертый творог и масло. Смешайте муку, какао, разрыхлитель, соду и соль, просейте в творожную массу. Замесите густое тесто. Аккуратно вмешайте вишню. Разложите по формочкам на три четверти. Выпекайте при 180 градусах 25 минут. Готовность проверьте зубочисткой, но она может быть влажной от ягод.

Совет: для насыщенного шоколадного вкуса добавьте 50 г темного шоколада кусочками. Свежую вишню присыпьте крахмалом, чтобы ягоды не осели.

Шоколадные творожные кексы с вишней Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Эти рецепты показывают, насколько разными могут быть творожные кексы. Выбирайте по настроению и радуйте своих близких.

