Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 16:00

Быстрая выпечка из творога: топ-3 рецептов вкуснейших кексов

Быстрая выпечка из творога: топ-3 рецептов вкуснейших кексов Быстрая выпечка из творога: топ-3 рецептов вкуснейших кексов Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда в холодильнике остается творог, многие привыкли печь сырники. Но творожные кексы — отличная альтернатива. Они получаются нежными, влажными внутри и румяными снаружи. Творог придает мякишу бархатистую текстуру, а разные добавки меняют вкус до неузнаваемости. Предлагаем три проверенных варианта: классический с изюмом, цитрусовый с апельсином и шоколадный с вишней. Каждый готовится быстро и радует домашних.

Классические творожные кексы с изюмом

Нежная выпечка со сладкими изюминками напоминает о детстве. Идеально к утреннему кофе.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;

  • мука — 150 г;

  • сахар — 100 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сливочное масло — 80 г;

  • изюм — 50 г;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • ванильный сахар — 2 г;

  • соль — 5 г.

Приготовление:

  1. Изюм залейте горячей водой на 15 минут, обсушите. Масло растопите и остудите. Яйца взбейте с сахаром и ванилью, добавьте протертый творог и масло.

  2. Смешайте муку с разрыхлителем и солью, просейте в жидкую массу. Замесите тесто густотой как сметана. Всыпьте изюм.

  3. Разложите тесто в формочки на две трети. Выпекайте при 180 градусах 25 минут. Проверьте сухой палочкой.

Совет: все продукты должны быть комнатной температуры. Если творог влажный, откиньте его на марлю на полчаса.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожные кексы с апельсиновой цедрой и маком

Яркий цитрусовый аромат и легкая хрустинка мака делают эту выпечку праздничной.

Ингредиенты:

  • мягкий творог — 220 г;

  • мука — 130 г;

  • сахар — 120 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • сливочное масло — 70 г;

  • цедра одного апельсина;

  • мак — 30 г;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • соль — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Апельсин вымойте, снимите цедру мелкой теркой. Масло растопите. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте творог и масло.

  2. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и мак, просейте в жидкую основу. Всыпьте цедру. Замесите тесто.

  3. Выложите в смазанную форму или порционные формочки. Выпекайте при 170 градусах: большую форму — 40 минут, маленькие — 22 минуты.

Совет: залейте мак кипятком на 10 минут, затем обсушите — так он станет мягче и раскроет вкус.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шоколадные творожные кексы с вишней

Горьковатое какао и кисло-сладкая вишня создают контраст с нежной творожной основой. Напоминают брауни.

Ингредиенты:

  • творог — 250 г;

  • мука — 100 г;

  • какао — 50 г;

  • сахар — 130 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сливочное масло — 90 г;

  • вишня без косточек — 100 г;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • сода — 0,5 ч. л.;

  • соль — 5 г.

Приготовление:

  1. Вишню разморозьте на сите. Масло растопите. Яйца взбейте с сахаром, добавьте протертый творог и масло.

  2. Смешайте муку, какао, разрыхлитель, соду и соль, просейте в творожную массу. Замесите густое тесто.

  3. Аккуратно вмешайте вишню. Разложите по формочкам на три четверти. Выпекайте при 180 градусах 25 минут. Готовность проверьте зубочисткой, но она может быть влажной от ягод.

Совет: для насыщенного шоколадного вкуса добавьте 50 г темного шоколада кусочками. Свежую вишню присыпьте крахмалом, чтобы ягоды не осели.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Эти рецепты показывают, насколько разными могут быть творожные кексы. Выбирайте по настроению и радуйте своих близких.

Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.