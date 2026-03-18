Лучшее, что можно приготовить из яблок по-быстрому: домашние ароматные булочки из слоеного теста

Лучшее, что можно приготовить из яблок по-быстрому: домашние ароматные булочки из слоеного теста

Домашние ароматные булочки из слоеного теста — это лучшее, что можно по-быстрому приготовить из яблок. Хрустящее тесто и сочная пряная начинка с ароматом корицы создают идеальное сочетание. От них не оторваться.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 4–5 яблок, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 20 г сливочного масла, яйцо для смазывания.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте яблоки, сахар и корицу. Тушите на среднем огне 5–7 минут до мягкости и легкой карамелизации. Полностью остудите. Слоеное тесто раскатайте в пласт толщиной 2–3 мм. С помощью стакана вырежьте круги одинакового диаметра. На половину кругов выложите по чайной ложке остывшей начинки. Накройте оставшимися кругами и плотно прижмите края вилкой, чтобы закрепить. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

