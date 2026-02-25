Раньше пекла блины, а теперь только налистники: тесто на глаз, а выходят как с картинки — ажурные, невесомые

Раньше пекла блины, а теперь только налистники: тесто на глаз, а выходят как с картинки — ажурные, невесомые. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что из обычных продуктов получаются тончайшие, кружевные блинчики, которые эластичнее и нежнее привычных блинов. Получается обалденная вкуснятина: прозрачные, словно кружево, налистники с золотистыми пузырчатыми краями, которые тают во рту. Они настолько эластичные, что не рвутся при сворачивании с любой начинкой, а сами по себе — настоящий деликатес. Их можно подавать с творогом, ягодами, сметаной или просто так — всегда идеально.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл молока, 2 яйца, 150 г муки, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли, 2 ст. ложки растительного масла, 50 мл кипятка. Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, разбивая комочки. Тонкой струйкой влейте кипяток, непрерывно помешивая, добавьте масло. Дайте тесту постоять 10 минут. Выпекайте на раскалённой сковороде, смазанной маслом, наливая тесто тонким слоем. Обжаривайте с двух сторон до румяных пятен.

